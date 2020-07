Gli antirazzisti abbattono la statua della “bella creola” Giuseppina Bonaparte (Video) (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – La “bella creola”, così come fu soprannominata in Francia, vittima della furia antirazzista. Un episodio di stolta iconoclastia che la dice lunga sull’ignoranza di certi personaggi in preda a una spasmodica ricerca di monumenti da abbattere. A Fort-de-France, nella Martinica francese, un gruppo di manifestanti locali ha distrutto due statue da loro considerate simboli del passato coloniale della madrepatria. Dopo aver abbattuto la statua di Victo Schoelcher, il 22 maggio scorso, i Black lives matter delle Piccole Antille si sono scagliati contro le sculture del filibustiere Pierre Belain d’Esnambuc e di Giuseppina Bonaparte, prima moglie di Napoleone. Scoelcher, tra parentesi, fu colui che da sottosegretario alla Marina e alle Colonie decretò ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Gli antirazzisti Il passato non sia un culto “necrofilo”. Combattiamo gli antirazzisti sul loro stesso terreno Il Primato Nazionale I 4 cavalieri dell’Apocalisse che faranno perdere Trump

Nel dicembre scorso Donald Trump aveva in mano la rielezione a Presidente degli Stati Uniti. L’economia viaggiava a ritmi formidabili e cresceva da oltre 115 mesi. La parola disoccupazione era pratica ...

La pastasciutta a Rescaldina è antifascista e antirazzista

Rescaldina – Si è rivelata un’ottima idea, quella dell’Anpi rescaldinese di offrire la tradizionale pastasciutta antifascista in via Matteotti, nel tratto di strada davanti al Circolo (che ha curato l ...

