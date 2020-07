Giuseppe Conte annuncia oggi la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi pomeriggio andrà in Parlamento per annunciare la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre. Secondo l’agenzia di stampa ANSA è questa l’ipotesi, come hanno fatto sapere fonti di governo, sul quale si è concluso il Consiglio dei ministri di questa mattina. La riunione non ha adottato alcuna delibera sullo stato di emergenza ma ha confermato l’orientamento emerso nel corso dell’ultima riunione dei capidelegazione con Conte: quello di prorogare lo stato di emergenza di ulteriori tre mesi rispetto alla scadenza del 31 luglio. L’agenzia ... Leggi su nextquotidiano

Si celebrerà alle otto di questa sera la prima riunione della cabina di regia guidata da Giuseppe Conte per decidere gli interventi del Recovery plan. E il premier, alla vigilia del vertice, ha dato a ...

Come chiesto dall'opposizione, ma non solo, e come annunciato il premier Giuseppe Conte farà oggi un "passaggio" in Parlamento per illustrare le motivazioni alla ...

