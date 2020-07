Giuntoli: «Osimhen? L’agente ha aperto al Napoli» (Di martedì 28 luglio 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Inter Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Inter. INTER – «È una partita molto importante. Veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazioni, cerchiamo di ritrovarci per arrivare nel migliore dei modi alla sfida col Barcellona». Osimhen – «L’agente ci ha dato apertura, vediamo nei prossimi giorni». BILANCIO STAGIONALE – «Nelle tre competizioni in una sola non siamo andati brillantemente, nel girone d’andata. Nel girone di ritorno abbiamo una media punti da Champions League. Nelle coppe invece siamo andati molto ... Leggi su calcionews24

