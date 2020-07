Giuntoli: “Osimhen? L’agente ci ha dato un’apertura, vediamo nei prossimi giorni” (Di martedì 28 luglio 2020) Nel prepartita di Inter-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. “E’ una partita molto importante. Veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazione, cerchiamo di ritrovarci per la sfida contro il Barcellona“. Ci sono novità per Osimhen? “L’agente ci ha dato un’apertura, vediamo nei prossimi giorni”. Come giudica la stagione? “Abbiamo giocato su due competizioni. In una non siamo andati brillantemente, almeno nel girone di andata. Nel secondo abbiamo fatto molto meglio, è stato un crescendo. Nelle coppe siamo andati molto bene. Abbiamo fatto gli ottavi di finale di Champions, ci giochiamo i quarti con il Barcellona, abbiamo vinto la Coppa Italia. E’ una stagione soddisfacente che potrebbe ... Leggi su ilnapolista

