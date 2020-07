Giuliano Bergamini muore in ospedale a 22 anni: famiglia presenta querela contro i medici (Di martedì 28 luglio 2020) Giuliano Bergamini muore in ospedale a causa di una setticemia fulminante. La famiglia presenta denuncia/querela contro i medici, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. È morto a soli 22 anni, Giuliano Bergamini. Il ragazzo, dopo aver trascorso la notte al San Camillo di Roma a causa di una ferita … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

