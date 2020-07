Giulia de Lellis: "Ho fatto tutti i tamponi, non ho il Coronavirus" (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Giulia de Lellis durante la giornata ha fatto suscitare qualche motivo di preoccupazione ai suoi numerosi followers dopo aver affermato di avere qualche linea di febbre: "Non stavo così male da tanto tempo". In tanti quindi si sono spaventati ipotizzando che la popolare influencer fosse stata affetta da qualche sintomo legato al Covid-19.Così non è. Poche ore fa Giulia ha tranquillizzato tutti tramite Instagram stories. Le sue condizioni sono decisamente migliorate: La febbre mi si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid per mettervi un po' tranquilli dato che vi siete preoccupati tantissimo. Ho fatto tutti i tamponi del caso. Come sapete io sono stra ipocondriaca, quindi, non ho il ... Leggi su blogo

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - see_lallero : Giulia de Lellis: 'Ho fatto tutti i tamponi, non ho il Coronavirus' (VIDEO) - colecisti : (Tweet palesemente scemo potete leggere anche i libri di giulia de lellis non me ne frega niente volevo solo scrive… - Fede___0395 : RT @najwareign: Ogni tanto penso che noi abbiamo studiato dei grandi autori come Dante, Petrarca, Pascoli, Quasimodo, Ungaretti,mentre in f… - IncontriClub : Giulia De Lellis: 'Sto a casa con la febbre' (video) -