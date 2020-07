Giù al nord, stasera su Rete 4 il film che ha ispirato Benvenuti al Sud (Di martedì 28 luglio 2020) stasera su Rete 4 va in onda Giù al nord, il film francese diretto e interpretato da Dany Boon che ha dato vita al remake italiano Benvenuti al sud. Giù al nord, in onda stasera su Rete 4 alle 21:27, è la divertente commedia francese sulla tolleranza diretta ed interpretata da Dany Boon. Il successo del film convinse la Medusa film a produrre nel 2010 il remake italiano Benvenuti al sud. Julie vive in una graziosa cittadina nel Sud della Francia, ma soffre di depressione. Philippe Abrams che è il direttore delle poste di Salon-de-Provence, vuole provare a renderla felice chiedendo il trasferimento sulla riviera francese fingendosi disabile. Dopo essere stato scoperto viene ... Leggi su movieplayer

