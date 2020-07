Giù al Nord, il film commedia: trama, cast, streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Giù al Nord, il film commedia: trama, cast, streaming Questa sera, martedì 28 luglio 2020, va in onda il film Giù al Nord, una commedia francese diretta da Dany Boon (attore e regista) il cui titolo originale della pellicola è Bienvenue chez les Ch’tis. Il film è uscito in sala nel 2008, ma nel 2010 è uscito nelle sale italiane Benvenuti al Sud, una sorta di remake di Giù al Nord però in chiave perfettamente italiana con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani: qui, lo stesso Dany Boon oltre ad aver collaborato alla stesura della sceneggiatura, è anche apparso in un cameo. Un altro remake del film doveva essere ... Leggi su tpi

