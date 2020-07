Giù al Nord film stasera in tv 28 luglio: cast, trama, streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Giù al Nord è il film stasera in tv lunedì 28 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Giù al Nord film stasera in tv: cast La regia è di Dany Boon. Il cast è composto da Kad Merad, Dany Boon, Zoé Felix, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Guy Lecluyse, Line Renaud, Alexandre Carrière, Patrick Bosso, Zinedine Soualem, Michel Galabru, Stéphane Freiss, Jérôme Commandeur, Fred Personne, Jenny Cleve, Christophe Rossignon. Giù al ... Leggi su cubemagazine

Marco_dreams : @PaoloPichierri Chiediamoci però il perché. Chi ha fatto i piani industriali per il Sud cosa guardava? La bontà del… - Astralus : Stasera in tv: 'Giù al nord' su Rete 4 - TvItaMemories : #StaseraInTv (28 luglio 2020) #Rai1 - #Sorelle #Rai2 - #SquadraSpecialeCobra11 #Rai3 - #Bodyguard #Rete4 - Giù Al… - POPCORNTVit : 'Giù al Nord', qualche curiosità sulla divertente commedia francese - cineblogit : Stasera in tv: 'Giù al nord' su Rete 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Giù Nord Giornata Mondiale della Gioventù: cos'è PolisBlog.it