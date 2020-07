Giornata mondiale della conservazione della natura, allarme da Greenpeace: le balene nel Mediterraneo minacciate da plastica e virus (Di martedì 28 luglio 2020) È la Giornata mondiale della conservazione della natura. E quello che arriva da Greenpeace e dall’Università di Padova è il risultato di quanto l’essere umano si stia impegnando, (troppo poco), per preservare il pianeta su cui viviamo. Sono stati giorni difficili per i nostri cetacei, soprattutto per i due capodogli che nelle scorse settimane sono rimasti intrappolati dalle cosiddette «spadare» a largo delle coste delle Eolie. Reti illegali buttate da pescatori incoscienti, che spesso si rivelano vere e proprie gabbie di morte per le specie marine che le incontrano. July 23, 2020 Una situazione drammatica che va avanti da anni e che lo studio commissionato da ... Leggi su open.online

ospniguarda : 28 luglio - Giornata Mondiale dell'Epatite A Niguarda è attivo l'Hepatitis Center, un centro multidisciplinare per… - Tobia45186285 : RT @Stefania_Lazio: @Agenzia_Ansa Noi invece stavamo in paradiso alle Seychelles Anzi alle Mauritius a farmi il bagno come stavo bene.... C… - EuropeDirectVe : ??Sai che a livello globale 325 milioni di persone vivono con epatite cronica B e C? All'80% di loro mancano prevenz… - ItalyinALB : In occasione della Giornata mondiale dell'epatite, il 28 luglio, la World Hepatitis Alliance invita le persone di t… - dbiselli : RT @danielebanfi83: In sole 8 settimane si può eliminare definitivamente il virus dell'epatite C. Entro il 2030, in Italia, questa malattia… -