Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati di nuovo nonni (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta, infatti la figlia Natalia ha dato alla luce il piccolo Sacha. Mastrota ha dato l’annuncio da Instagram in cui ha postato, come al suo solito, la foto del suo pollicione che stavolta inquadra il nipote, seguita dalla didascalia: “Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ”, svelando nell’hashtag il nome del piccolo, Sasha. A rendere di nuovo nonno Giorgio ci ha pensato la figlia Natalia Mastrota nata appunto dalla relazione con la sua ex Natalia Estrada e il compagno Daniel Castillo, che hanno già avuto nel 2018 il ... Leggi su people24.myblog

