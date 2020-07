Gianrico Tedeschi uno dei nostri grandi protagonisti del teatro ha per sempre lasciato le scene (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi uno dei nostri grandi protagonisti del teatro ha per sempre lasciato le scene. Vogliamo ricordarlo con il messaggio che l’attore inviò all’Anpi-Associazione Nazionale partigiani d’Italia, postato oggi sulla loro bacheca, per ringraziarli degli auguri per i suoi 100 anni compiuti il 20 aprile scorso: "...quel no di oggi 25 aprile E' lo stesso e anche più forte e consapevole di fronte al pericolo che si tenti di annacquare o dimenticare i valori fondanti della democrazia di cui voi, ANPI, siete una colonna". Una frase che ripeteva spesso era questa: "Sono diventato attore perché sono stato in campo di concentramento". In una intervista del 2013, così ... Leggi su optimagazine

