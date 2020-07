Gianrico Tedeschi morto: una vita tra teatro, cinema e televisione. “Sono diventato attore perché sono stato in un campo di concentramento” (Di martedì 28 luglio 2020) “sono diventato attore perché sono stato in un campo di concentramento”. Se n’è andato a 100 anni Gianrico Tedeschi, uno dei volti più popolari del teatro, della tv e del cinema italiano. Aveva iniziato proprio tra le baracche dei lager nazisti a recitare, poi aveva attraversato come una cometa luminosa il cielo dello spettacolo nostrano in settant’anni di carriera appena festeggiati. Commediante nel senso più ampio del termine. Interprete di rango, intenso e volitivo per la prosa più classica. attore buffo e stralunato quando si è trattato di attraversare la pubblicità su piccolo schermo (le chicche surreali per gli spot Sperlari ... Leggi su ilfattoquotidiano

