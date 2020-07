Ghanese irregolare palpeggia una donna a Firenze: salvata dalla Polizia (Di martedì 28 luglio 2020) Francesca Galici Tentativo di stupro a Firenze da parte di un immigrato irregolare sventato dalla Polizia: l'uomo ha palpeggiato una donna, che per fortuna è riuscita a scappare e mettersi in salvo Dopo l'aggressione a sfondo sessuale di un clandestino del Gambia a La Spezia ai danni di una donna che stava facendo jogging di primo mattino, è di oggi la notizia di un'altro tentato stupro, questa volta a Firenze, come riporta La Nazione. La donna, una 40enne, è stata aggredita dopo aver parcheggiato la sua auto ed è stata salvata dagli uomini della Polizia che si trovavano nei paraggi. Anche in questo caso, l'aggressore è un immigrato ... Leggi su ilgiornale

