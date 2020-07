‘Gf Vip 3’, Francesco Monte: “In tv sono stato trattato come carne da macello”. Poi svela perché litigava con Isabella De Candia durante il lockdown (Di martedì 28 luglio 2020) Francesco Monte nel corso di questi ultimi anni è finito spesso al centro del gossip, e nonostante adesso stia cercando di dimostrare a tutti le sue capacità i pregiudizi nei suoi confronti – come ha precisato in una recente intervista a Leggo.it – sono ancora molti: come sempre. Ma io, se prendo una strada, mi ci impegno, sfato i pregiudizi con i fatti. Dopo 10 anni sono arrivato a dire: sono contento se pensate male, almeno posso dimostrare che sbagliate. Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne è finito suo malgrado anche al centro di una lite scoppiata sui social tra la fidanzata Isabella De Candia e Tommaso Zorzi. Non una novità per l’ex gieffino che spesso si ... Leggi su isaechia

