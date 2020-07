Germania – Continua l’emergenza: ”situazione e molto preoccupante” (Di martedì 28 luglio 2020) In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus. Lo ha riferito il direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), Lothar Wieler, che ha definito “molto preoccupanti” gli ultimi sviluppi in Germania, con la ripresa dei contagi. “Siamo nel mezzo di un rapido sviluppo della pandemia“, ha ammesso Wieler, denunciando che i … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Germania Continua Coronavirus, la Germania trema: nuovo focolaio in Baviera Money.it Germania: Milka perde la causa con Ritter Sport, l’unica che potrà vendere cioccolato “quadrato”

La guerra del cioccolato che ha contrapposto per oltre un decennio Ritter Sport alla Milka, ha finalmente un vincitore. Come stabilito dalla corte federale di giustizia della Germania (Bgh), Ritter Sp ...

Coronavirus e lockdown: dall’auto all’alimentare, le aziende che non chiudono ad agosto

Tenere aperte le aziende ad agosto per recuperare il tempo perso con il lockdown. La proposta lanciata a metà giugno da Confindustria ha raccolto consensi sul territorio. E alla prova dei fatti ha pre ...

