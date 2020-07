Gel unghie alle mani: rischio tumore alla pelle (Di martedì 28 luglio 2020) Curare le unghie è diventato un must per tutte le donne. Corte, lunghe, lucide, coloratissime o disegnate, nessuna rinuncia al suo stile per abbellire le mani e marcare la propria personalità. Molto in voga ultimamente è la ricostruzione artificiale delle unghie con il gel, una tecnica praticata nei centri estetici che consente di avere delle unghie perfette per un lungo periodo. La New York School of Medicine però lancia un avvertimento: i fornetti usati per asciugare il gel potrebbero provocare il cancro alla pelle. La cura delle unghie ha origine antica, si dice che risalga addirittura all’epoca del Rinascimento. Fino al 1920 si impiegano a prodotti naturali di ... Leggi su velvetgossip

ScontiCOfferte : Cokil Nail Art Gel per Unghie Brillanti per Unghie Brillanti Smalti ?? ? ?? 3.99€ invece di 19.95€ con 80% di scont… - CouponsOfferte : Cokil Nail Art Gel per Unghie Brillanti per Unghie Brillanti Smalti sconto del 80% da 19.95 euro a 3.99 euro… - PianetaDeals : ABOX Lampada UV Unghie 72W 36pcs Luce UV LED per Gel Semipermanente Unghie, 4 Timer Preimpostati (10s, 30s, 60s, 99… - makenailshop : DECORAZIONE EFFETTO VETRO HOLO VARIE DIMENSIONI 1GR a soli 2,99€ Effetto Vetro\Holo con pezzetti di vari dimension… - louisa_here : Mi mangio le unghie *ALTRO DIFETTO* in questo periodo ho le unghie in gel -

Ultime Notizie dalla rete : Gel unghie Smalto gel o semipermanente? Ecco tutte le differenze VeneziaToday Rendere le unghie più dure

Come rendere le unghie più dure? Bisogna seguire una dieta particolare per evitare che si sfaldino facilmente? Nel seguente articolo gli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa risponderann ...

Unghie: le babyboomer nails sono la manicure dell’estate 2020

Non per tutti l’estate è fatta di unghie in colori fluo e pazze nail art: c’è chi preferisce sempre uno stile più naturale, neutro e sobrio, in nuance naturali e sofisticate. Tra le nail art di tenden ...

Come rendere le unghie più dure? Bisogna seguire una dieta particolare per evitare che si sfaldino facilmente? Nel seguente articolo gli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa risponderann ...Non per tutti l’estate è fatta di unghie in colori fluo e pazze nail art: c’è chi preferisce sempre uno stile più naturale, neutro e sobrio, in nuance naturali e sofisticate. Tra le nail art di tenden ...