Gangs of London: analizziamo gli episodi 6 e 7 in live su Twitch (Di martedì 28 luglio 2020) Prosegue la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV, e prosegue l'analisi, oggi degli episodi 6 e 7, nel nuovo appuntamento di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch. Gli episodi 6 e 7 di Gangs of London sono andati in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarli in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete. La famiglia Wallace, o almeno ciò che ne resta, è in serio pericolo su Sky e in streaming su NOW TV. Dopo Finn, c'è qualcuno che ovviamente vuole morti anche Sean, Billy e Marian, tanto da assoldare una cameriera killer da introdurre direttamente in casa. C'è però un dettaglio ... Leggi su movieplayer

