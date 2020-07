Galli primario Malattie infettive del Sacco Milano: i dati preoccupano la proroga emergenza ci voleva (Di martedì 28 luglio 2020) Il primario delle Malattie infettive del Sacco a “Stasera Italia”: “Lo scontro politico ha stancato”. Dopo l’approvazione del senato della proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre, Massimo Galli, primario delle Malattie infettive del Sacco, è intervenuto a “Stasera Italia” per analizzare l’effettivo stato della pandemia in Italia. “Detto con tutta franchezza, lo scontro politico ha stancato – ha spiegato … Leggi su periodicodaily

Dopo l'approvazione del senato della proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre, Massimo Galli, primario delle Malattie infettive del Sacco, è intervenuto a "Stasera Italia" per analizzare l'e ..."Non è vero che questa cosa non sia stata smentita. Da alcune settimane evito di entrare in polemica su questo tema, che significherebbe accreditare questa tesi di pari dignità scientifica. Continuiam ...