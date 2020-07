Friuli Doc 2020, niente vip ma personale sanitario come testimonial: le novità (Di martedì 28 luglio 2020) Una grande festa pensata per i cittadini della nostra regione e del capoluogo friulano, da vivere in totale sicurezza e con numeri che saranno certamente inferiori rispetto alle passate edizioni . ... Leggi su udinetoday

La kermesse andrà in scena con metà stand e senza alcun spettacolo. L'assessore Franz: attenzione non ai numeri ma alla sicurezza UDINE. Friuli Doc si farà perché il Comune non intende rinunciare a qu ...

Lo farà registrando già in partenza un calo degli espositori che si aggira, secondo le prime stime, tra il 30 e il 40 %, con un unico obiettivo: quello di dare nuovo ossigeno agli esercenti e ai comme ...

