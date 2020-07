Friends è la serie più vista su HBO Max. The Big Bang Theory al terzo posto (Di martedì 28 luglio 2020) Friends L’affetto del pubblico nei riguardi di Friends, la celebre sitcom andata in onda su NBC dal 1994 al 2004, non accenna a diminuire. Dopo aver lasciato Netflix in America lo scorso dicembre, la serie è approdata su HBO Max, la piattaforma lanciata sul mercato a stelle e strisce il 27 maggio 2020, ed ha raggiunto senza fare fatica il primato di show più visto dal giorno della “fondazione”. Un ulteriore riconoscimento per i sei amici che erano soliti riunirsi al Central Perk, in attesa della futura reunion, che – con ritardo causa Coronavirus – prossimamente sarà resa disponibile sempre su HBO Max. Pur non segnalando il numero effettivo degli spettatori totali, il CEO John Stankey si è mostrato contento dei risultati di Friends e di HBO Max, sottolineando che ... Leggi su davidemaggio

