Friends domina su HBO Max ma a sorpresa al secondo posto c’è Love life (Di martedì 28 luglio 2020) Friends al primo posto su HBO Max inseguito da Love life e The Big Bang Theory Friends al primo posto dei titoli più popolari su HBO Max. Come sempre avari di dati e numeri reali, le piattaforme di streaming giocano in tutto il mondo con la comunicazione per narrare uno scenario di successo e provare a descriverlo agli investitori e ai futuri clienti che devono sentire addosso la pressione sociale di esser parte di qualcosa di popolare. Lanciata lo scorso maggio la piattaforma di streaming del gruppo WarnerMedia che riunisce il meglio di HBO, di TNT, di DC, di Warner Bros tra film e serie tv, al costo di 15 dollari al mese (per non svalutare l’abbonamento pregiato di HBO che ha lo stesso valore), avrebbe circa 4,1 milioni di abbonati secondo quanto rivelato ... Leggi su dituttounpop

