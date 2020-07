Francesco Monte: “Trattato come carne da macello in tv”. Lo sfogo (Di martedì 28 luglio 2020) Manco il tempo di pubblicare il suo primo singolo ‘Siamo già domani’, che subito Francesco Monte si è ritrovato al centro del gossip del Bel Paese. Motivo? La sua attuale fidanzata Isabella De Candia, modella anch’essa di origini pugliesi, ha avuto un forte scontro verbale con Tommaso Zorzi che ha fatto dell’ironia sulle qualità canore … L'articolo Francesco Monte: “Trattato come carne da macello in tv”. Lo sfogo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : MA FRANCESCO MONTE È DIVENTATO CANTANTE E NESSUNO MI AVVERTE ?? - blogtivvu : Francesco Monte: “In Tv trattato come carne da macello, meglio la musica” - quasiamelia : Ma Francesco Monte ha fatto una canzone MA ALLORA VALE TUTTOOOOOOOOOO - 361_magazine : #FrancescoMonte parla dei suoi progetti futuri e del gossip - angiuoniluigi : RT @leggoit: #28luglio #rassegnastampa #Scuola al via con medici e test. Vaccino a novembre. Sicilia, 500 migranti in fuga. L'orso #M49 sca… -