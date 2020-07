Francesco Monte shock: trattato come carne da macello (Di martedì 28 luglio 2020) Delusione cocente per Francesco Monte, che ha deciso di lasciare la televisione che per lui è diventata un vero è proprio tritacarne. Francesco Monte ha detto addio alla televisione. Almeno per il momento. “Mi hanno trattato come carne da macello“, ha raccontato in una intervista a Leggo. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, oggi felice accanto alla bella Isabella de Candia, pare proprio si sia lasciato il piccolo schermoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : MA FRANCESCO MONTE È DIVENTATO CANTANTE E NESSUNO MI AVVERTE ?? - BITCHYFit : Francesco Monte: “In tv trattato come carne da macello”, poi parla della sua carriera musicale - VivereLaVitaaa : RT @RadioMariaITA: H. 18:00 #Alle sorgenti della fede in Terra #Santa In collegamento con la Domus Galilae - Monte delle Beatitudini, Isr… - RadioMariaITA : H. 18:00 #Alle sorgenti della fede in Terra #Santa In collegamento con la Domus Galilae - Monte delle Beatitudini… - CheDonnait : 'In tv mi hanno trattato carne da macello, mi hanno “venduto” come la notizia che valeva di più' #FrancescoMonte… -