Forza Italia dice sì allo scostamento di bilancio: centro-destra spaccato (Di martedì 28 luglio 2020) L’annuncio di Forza Italia riguarda il voto favorevole al provvedimento, che approderà domani in Parlamento. Alcuni forzisti prendono le distanze, Berlusconi rassicura: “Restiamo nel centro-destra”. Forza Italia si dice favorevole allo scostamento di bilancio. 25 miliardi che possono rivelarsi fondamentali per il futuro a breve termine del nostro Paese. E così, il partito guidato da … L'articolo Forza Italia dice sì allo scostamento di bilancio: centro-destra spaccato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

