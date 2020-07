Fortnite sul viale del tramonto? Il Battle Royale in calo nello streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Sono ormai tre gli anni vissuti da Fortnite in cima alle classifiche di gradimento della community dei videogiocatori. Era infatti la fine del mese di luglio 2017 quando il gioco di Epic Games faceva il suo esordio sulla scena videoludica. E nel corso del triennio che si è appena concluso, tanti sono stati i traguardi tagliati dal Battle Royale. Un gradimento, quello degli appassionati, che parrebbe essere in flessione nell'ultimo periodo, e a sottolinearlo ci pensano i dati dello streaming. Stando infatti a quanto riportato da Twitch, sarebbero tempi particolarmente duri quelli che sta affrontando Fortnite. La diminuzione per il mese di luglio è pari al 10% degli spettatori totali, con una riduzione del minutaggio visionato che invece sale al 27%. In sostanza più di un minuto ... Leggi su optimagazine

badtasteit : #Fortnite: Diplo presenta Higher Ground, un nuovo concerto in diretta sul palco di Party Reale - FortniteITLeaks : Il Bundle 'Leggende Estive' è ora disponibile sul PlayStation Store entro 48 ore sarà disponibile su tutte le piatt… - BaioccaChannel : UNISCITI ANCHE TU SUL MIO SERVER DISCORD BAIOCCA CHANNEL?? - NK192610 : #Fortnite News Update We The People x More Than a Vote We the People raccoglie una serie di conversazioni pensate p… - NK192610 : #Fortnite News Post Diplo Presents: Higher Ground in diretta sul Palco principale di Party Reale -