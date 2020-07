Forte scossa di terremoto al largo della Penisola di Alaska [DATI e MAPPE] (Di martedì 28 luglio 2020) Una Forte scossa di terremoto, magnitudo 6.1, è stata registrata al largo della Penisola di Alaska, alle 08:03 UTC. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto geofisico statunitense USGS a 66 km sudovest da Sand Point (Alaska), ad una profondità di 41,3 km.L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Penisola di Alaska DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

