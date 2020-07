Formula 1, Vettel: “Silverstone pista splendida. Vedremo come si comporta la Ferrari” (Di martedì 28 luglio 2020) “Pensando a Silverstone non si può non essere felici, dal momento che la pista è splendida. Credo che tutti la amino“. Esordisce così Sebastian Vettel nella conferenza stampa di presentazione del GP di Gran Bretagna, terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 2020. “Il circuito si trova in un ex aeroporto e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti. Per questo il vento può avere un ruolo molto importante perché è in grado di condizionare in maniera rilevante il comportamento della vettura in un senso o nell’altro, rendendola difficilissima da guidare o aiutandola a seguire ancora meglio le esigenze del pilota” spiega il pilota della Ferrari. “Il meteo e le temperature sono spesso imprevedibili e anche per questa ... Leggi su sportface

