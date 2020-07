Formazioni ufficiali Parma-Atalanta, Serie A 2019/2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Parma-Atalanta, match valido per l’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. Ospiti a caccia di punti per poi giocarsi tutto all’ultima giornata in casa contro l’Inter, sognando un memorabile secondo posto. Gli uomini di D’Aversa non hanno invece più nulla da chiedere al campionato, ma vorranno comunque fare bella figura nell’ultima gara in casa della stagione. Chi la spunterà? Sportface.it vi terrà compagnia con notizie in tempo reale e approfondimenti. Di seguito le scelte dei due allenatori: Parma: In attesa Atalanta: In attesa Leggi su sportface

Calciodiretta24 : Serie A, Inter – Napoli: le formazioni ufficiali del match - infoitsport : Formazioni ufficiali Pisa-Ascoli: Serie B 2019/2020 - infoitsport : Spezia-Entella (lunedì,ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infoitsport : Juve-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tornano Pjanic e Quagliarella, Cuadrado in attacco - UgoBaroni : RT @SkySport: Serie B, le formazioni ufficiali e i risultati della 37^ giornata in diretta LIVE -