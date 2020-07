Formazione e lavoro per le vittime di violenze, Giordano presenta il progetto. Corsi anche al Gambrinus (Di martedì 28 luglio 2020) Punta all’inserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla violenza grazie all’aiuto e all’impegno delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio napoletano, ma non solo, il progetto “Free and Indipendent woman” che verrà presentato alle 10,30 di domani dal professore Antonio Giordano, direttore dello “Sbarro Istitute di Philadelphia e professore all’università di Siena e dalla criminologa Antonella Formicola, nel corso di una conferenza stampa al Gran Bar Gambrinus di Napoli. Ed è proprio noto gran bar di piazza Trieste e Trento la prima realtà imprenditoriale ad aderire all’iniziativa con dei Corsi gratuiti per “operatore bar” e Corsi di pasticceria, insieme con la scuola ... Leggi su ildenaro

Da uno speciale incontro dei Cavalieri del Lavoro del Gruppo Lombardo impegnati nel settore automotive arriva un appello corale alle parti politiche, a cui l'industria, unita, chiede misure concrete e ...

Milano, 28 luglio 2020 – Trovare lavoro al giorno d’oggi può rivelarsi una vera e propria impresa, al punto che sono in molti coloro che dopo una serie di tentativi rinunciano e si rassegnano. Ad aver ...

