Fontana: “Trust alle Bahamas? Mia madre era super-fifona, non ha evaso le tasse”. Nel 2015 lo “scudo” e la dichiarazione al fisco (taciuta) (Di martedì 28 luglio 2020) Avere un “conto all’estero”, magari gestito da due trust alle Bahamas, “era una cosa purtroppo di moda a quei tempi”. O almeno lo era per la famiglia Fontana. 24 ore dopo il suo discorso in Consiglio regionale, il governatore lombardo indagato per frode in pubbliche forniture per il caso camici affronta con Repubblica un punto centrale della vicenda che invece in aula ha ignorato. Cioè quei 5,3 milioni di euro che per anni sono stati allocati in due società basate in un paradiso fiscale, detenuti in un conto svizzero e intestati alla madre del presidente leghista, all’epoca ultraottantenne. Poi nel 2015, alla morte della signora, Fontana riceve tutto in eredità e li dichiara al fisco grazie alla voluntary ... Leggi su ilfattoquotidiano

