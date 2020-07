Fontana spiega: «Quel fondo alle Bahamas era dei miei genitori. All’epoca andava di moda» (Di martedì 28 luglio 2020) Le colpe dei padri non ricadano sui figli. È questa, in sintesi, la difesa che Attilio Fontana fa di se stesso nella sua intervista a La Repubblica. Nelle sue parole, infatti, fa emergere le responsabilità del padre e della madre per la nascita di Quel fondo in un paradiso fiscale, alle Bahamas, emerso dalle carte dell’inchiesta sulla fornitura dei camici in Lombardia durante la fase emergenziale. Il Presidente lombardo spiega che, all’epoca, andava di moda aprire un conto all’estero e questa tendenza venne seguita anche dai suoi genitori. LEGGI ANCHE > Secondo Libero, Fontana viene attaccato perché è ricco Insomma, il patrimonio ereditato ... Leggi su giornalettismo

