Fontana si difende sul caso camici. Si indaga sui conti svizzeri (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore fu multato dall'Anac nel 2017 per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, l'obbligatoria dichiarazione dello stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di scudo ... Leggi su tg.la7

ilfoglio_it : 'Umiliato, maltrattato. Mi hanno massacrato per per una vicenda ridicola. La Lega mi ha lasciato da solo'. Parla Ro… - giornalettismo : Viene indagato perché è ricco. Ecco la ricostruzione di #Libero sul caso Attilio #Fontana. Stesso ritornello usa… - LelloChiarello : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Romeo Massimiliani..Lega.. Condannato a Gennaio del 2019, spese pazze in Lombardia, con Bossi(il Trota… - fenice_risorta : RT @LMoscogiuri: IV non difende Fontana dice solo di aspettare che le indagini facciano il loro corso. - ANTEO17 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Romeo Massimiliani..Lega.. Condannato a Gennaio del 2019, spese pazze in Lombardia, con Bossi(il Trota… -