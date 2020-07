Fontana: “Non mi dimetto e la Regione non ha sborsato un euro. Il conto alle Bahamas? Trasparente” (Di martedì 28 luglio 2020) Caso camici, Fontana: “Non mi dimetto” La Regione non ha mai speso un euro, non ha pagato e non pagherà, il conto dei genitori alle Bahamas è trasparente e se ci sono state delle irregolarità nella fornitura di camici sono dipese “dalla situazione d’emergenza” legate alla pandemia. Così Attilio Fontana si difende dalle accuse di frode esplose dopo il “caso camici” in un’intervista a Repubblica, in cui ribadisce l’intenzione di non volersi dimettere dalla carica di governatore della Lombardia dopo lo scoop di Report anticipato dal Fatto Quotidiano e l’apertura dell’indagine da parte della procura di Milano. “Di benzina nel serbatoio ... Leggi su tpi

