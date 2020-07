Fontana non ci sta: “La Lombardia non ha sborsato neanche un euro” (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore della Lombardia torna sullo scandalo camici in un’intervista. Fontana svela le origini del conto in Svizzera: “È perfettamente legale e compare ogni anno nelle mie dichiarazioni dei redditi”. Attilio Fontana non ci sta e passa al contrattacco. Il governatore della regione Lombardia è nell’occhio del ciclone per lo scandalo dell’assegnazione della gara di … L'articolo Fontana non ci sta: “La Lombardia non ha sborsato neanche un euro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Giorgiolaporta : L'ex di #Casalino è vittima del trading online; #Zingaretti è vittima della truffa di 14 mln per le mascherine; la… - fattoquotidiano : Fontana, tutte le versioni sui camici: da “non sapevo nulla” al bonifico per il cognato. E ora dice: “Volevo partec… - StefanoFeltri : Prima dimettersi, poi spiegare Il governatore lombardo Attilio Fontana se ne deve andare, politici con conti segre… - gpazzaglia71 : RT @LiaQuartapelle: Fontana il 7/6: “Non ne sapevo nulla e non sono intervenuto in alcun modo”. Fontana oggi: “Chiesi io a mio cognato di… - marco_drudi : RT @La_manina__: Il giustizialismo non c'entra. Altrove, un governatore beccato con 5 milioni scudati in Svizzera, si sarebbe dimesso senza… -