“Fontana ha mentito ai lombardi”. Notifica di sfratto dai 5 Stelle. Parla il capogruppo M5S in Consiglio regionale, De Rosa: “Se vuole voltare pagina il governatore deve andar via” (Di martedì 28 luglio 2020) Attilio Fontana? “Mente”. Il capogruppo M5S al Pirellone, Massimo De Rosa, non ha dubbi. E se questa è la premessa, la richiesta conseguente è scontata: “Chiediamo le dimissioni sue e della sua giunta”. Il governatore Attilio Fontana ha detto ieri che ha saputo dei rapporti tra Aria e Dama il 12 maggio. Ma non aveva detto in passato di non sapere nulla? “Fontana mente. Riteniamo, per ciò che concerne l’emergenza camici, che se il presidente Fontana fosse davvero stato convinto, come sostiene, del proprio operato, avrebbe potuto proseguire con la procedura d’acquisto così com’era stata pensata. Invece, come dimostrano i fatti, dal momento che lo stesso presidente si è reso conto di come qualcosa non tornasse nell’operazione, ha tentato di mettere ... Leggi su lanotiziagiornale

