Fondazione Vodafone a sostegno delle persone autistiche con “Cervelli Ribelli” (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Fondazione Vodafone lancia il progetto “Cervelli Ribelli”, il primo localizzatore al mondo pensato per ridurre concretamente il rischio di scomparsa delle persone con autismo. Nato dal coinvolgimento di un team di esperti formato da medici, psicologi, educatori, informatici e designer, il dispositivo si propone di evitare possibili incidenti delle persone autistiche, senza rinunciare a momenti all’aria aperta e a occasioni d’inclusione. Dalla prima fase di analisi dello scenario, che ha evidenziato l’alto livello di diffusione di casi di fuga o allontanamento dei soggetti con autismo, si passa alla seconda parte del progetto incentrata sulla prototipazione del dispositivo che integra le indicazioni e gli studi ... Leggi su quifinanza

