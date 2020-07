Floriana Messina in costume da bagno su Instagram, i fan perdono la testa (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, Floriana Messina, ha deciso di far impazzire i propri followers postando uno scatto su Instagram, che la ritrae in costume da bagno mentre prende il sole. Neanche a dirlo, i fan sono andati in visibilio per le forme sfoggiate dalla ragazza, mostratasi in tutto il suo splendore… View this post on Instagram Tomando el sol ☀️ • A post shared by Floriana Messina (@Floriana Messina) on Jul 27, 2020 at 4:19am PDT Leggi su sportface

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Floriana Messina a 'NM': 'Vittoria con i gol della vecchia guardia contro il Sassuolo, bravissimi Hysaj e… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Floriana Messina a 'NM': 'Vittoria con i gol della vecchia guardia contro il Sassuolo, bravissimi Hysaj e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Floriana Messina a 'NM': 'Vittoria con i gol della vecchia guardia contro il Sassuolo, bravissimi Hysaj e… - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Floriana Messina a 'NM': 'Vittoria con i gol della vecchia guardia contro il Sassuolo, bravissimi Hys… - napolimagazine : IL COMMENTO - Floriana Messina a 'NM': 'Vittoria con i gol della vecchia guardia contro il Sassuolo, bravissimi Hys… -