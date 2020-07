Flavio Briatore presenta la nuova fiamma: è la 24enne Maria Ludovica (Di martedì 28 luglio 2020) Galeotta sarebbe stata una cena a Porto Cervo, da allora i due – secondo il settimanale “Chi” che pubblica le foto della coppia in barca- sarebbero inseparabili. Flavio Briatore ha una nuova fiamma: la stilista di costumi ed ex finalista a Miss Italia Maria Ludovica Campana. Settant’anni lui, 24 lei: sono pronti a godersi l’estate 2020. Se son rose… Maria Ludovica è giovane ma ha le idee ben chiare. Nel 2014 ha partecipato al concorso di Miss Italia arrivando tra le finaliste, poi si è dedicata agli studi. Si è laureata alla scuola di moda Marangoni di Milano, fa l’indossatrice e anche l’imprenditrice per una sua linea di costumi. Una ragazza vulcanica, con mille interessi, che di ... Leggi su newscronaca.myblog

