Flavio Briatore, la sua nuova fidanzata l’abbiamo già vista a Miss Italia (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Sembra che Flavio Briatore abbia una nuova fidanzata e che questa volta sia tutto vero, come mostra la rivista Chi pubblicando le Foto della coppia in barca. Ovviamente sono sulla barca di Briatore e tutti sono curiosi di sapere chi è lei. E’ la bellissima Maria Ludovica Campana, ha 24 anni e forse il nome o magari il suo volto vi ricorderanno Miss Italia. La nuova fiamma di Briatore ha infatti partecipato al concorso di bellezza, alla finale del 2014. Sono passati un po’ di anni, Maria Ludovica era davvero piccola, ma di strada ne ha fatta già molta. Sembra avere le idee chiare, non è certo una ragazzina, è una stilista di costumi e ha tutte le carte in regola ... Leggi su ultimenotizieflash

