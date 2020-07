Fiumicino, Calicchio: ‘Si parte il 14 settembre rispettando le linee guida anti-covid’. Montino: ‘Risultato eccezionale dei nostri uffici’ (Di martedì 28 luglio 2020) “È stato un anno particolarmente complicato per quanto riguarda le graduatorie dei nidi”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, commentando la pubblicazione delle graduatorie definitive. “Possiamo affermare con soddisfazione che i nidi di Fiumicino apriranno regolarmente il 14 settembre – prosegue Calicchio – e siamo riusciti a garantire la continuità a tutte le bambine e i bambini già iscritti ai nostri nidi, assicurando, allo stesso tempo, il rispetto delle linee guida anti-Covid stilate dal Ministero”. “E sempre per rispettare questi principi decisi per prevenire il contagio da settembre, ma allo stesso tempo la ripresa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(AGR) "Da ieri, tutti coloro che non hanno usufruito dell'abbonamento del trasporto pubblico locale nei mesi di lock down, potranno chiedere un risarcimento". Lo dichiara l'assessore Paolo Calicchio." ...

Fiumicino – “Da oggi, tutti coloro che non hanno usufruito dell’abbonamento del trasporto pubblico locale nei mesi di lock down, potranno chiedere un voucher di risarcimento“. Lo dichiara l’assessore ...

