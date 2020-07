Fiumicino, al via le domande per il sostegno alle famiglie con minori autistici: ecco come fare (Di martedì 28 luglio 2020) “E’ stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l’attuazione di interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età”. Lo dichiara l’Assessora alla Politiche Sociali Anna Maria Anselmi. “Possono beneficiare del contributo economico – spiega – le famiglie residenti nel Comune di Fiumicino con minori fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, che intendono avvalersi di tutti quei trattamenti riconosciuti e volti a favorire il migliore adattamento alla vita quotidiana”. “La domanda di ammissione al contributo – prosegue Anselmi – è reperibile presso il PUA a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

