Fiuggi, in arrivo 60 immigrati da Lampedusa: paura Covid. Proteste e tensione alle stelle (Di martedì 28 luglio 2020) Proteste e tensioni nella città di Fiuggi dove, per la giornata di oggi, è atteso l’arrivo di circa 60 profughi sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Per l’occasione è previsto un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine. I 60 migranti saranno scortati e quindi trasferiti in due strutture a ridosso dell’Anticolana vicino Capo i Prati. Nessuno sapeva del loro arrivo in primis l’amministrazione e il sindaco. La città termale già ospita oltre un centinaio di profughi dislocati in due hotel, e una volta appresa questa notizia, si sono scatenate reazioni di dissenso e malcontento causa l’attuale condizione legata al Coronavirus e la paura per l’emergenza sanitaria. Per ora non si hanno notizie circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

