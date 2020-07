Fitch, in Italia ‘nessuna crescita per i prossimi 5 anni’. Le cupe previsioni dell’agenzia di ratings (Di martedì 28 luglio 2020) Eppure c’è chi, stando comodamente seduto ai tavoli europei, perde tempo e non lo vede. L’agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, Fitch ratings, fornisce nuove proiezioni economiche, per nulla positive. La recessione scatenata dal coronavirus “avrà un impatto durevole sul Pil, segnando l’economia ‘per anni‘ al punto che i dieci Paesi sviluppati, tra cui l’Italia, nel 2025 resteranno del 3-4% sotto il trend pre-crisi”. Di base il Pil, se non ci saranno nuovi lockdown, tornerà al livello pre-covid nell’eurozona entro la fine del 2022, negli Usa entro la metà del 2022. Lo scenario Italiano alla fine del quinquennio 2020-2025 sarà quello di un Paese a saldo di crescita pari ... Leggi su ilparagone

