“Fisco, cambieremo molte cose. Incentiviamo il mercato del lavoro con nuove assunzioni”, annuncia Gualtieri (Di martedì 28 luglio 2020) “Saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto”. Stamane il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, è intervenuto in audizione presso le commissioni di Bilancio sia della Camera che del Senato, per illustrare il nuovo decreto legato allo scostamento. “Saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza – ha inoltre spiegato il ministro – prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell’onere”. Gualtieri: “Versamenti fiscali, presto cambieremo” Gualtieri ha tento a rimarcare come, ”Il Governo ... Leggi su italiasera

