Firma e foto di rito: gradito ritorno in casa San Leucio del Sannio (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Dopo essersi assicurato le prestazioni di Vincenzo Carbone, il rinnovato San Leucio del Sannio del presidente Gaetano Varricchio piazza un altro colpo in entrata. In realtà si tratta di un ritorno, perché il sodalizio impegnato nel campionato di Seconda Categoria si è assicurato le prestazioni di Lucio Ferrara. Reduce dall’esperienza con il Castelpoto in Prima Categoria, il centrocampista torna dunque a vestire la maglia del San Leucio del Sannio. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri, quando Ferrara ha Firmato la lista di trasferimento e posato con il presidente Gaetano Varricchio per la consueta foto di ... Leggi su anteprima24

Delfino Flacco Porto, rinforzo offensivo: c'è la firma di Lorenzo Sardella

Terzo colpo messo a segno dal Delfino Flacco Porto, dopo gli arrivi dell’attaccante Gabriel Petre e dell’esterno Giuseppe Molenda. Il club biancoazzurro si è aggiudicato l’ala offensiva Lorenzo Sardel ...

RIVAROLO CANAVESE – “Cinema sotto le Stelle”: l’iniziativa della Pro Loco, piace (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Prima proiezione ieri sera, lunedì 27 luglio, per “Cinema sotto le Stelle”, la rassegna cinematografica organizzata dalla Pro Loco Rivarolo con il patrocinio e il contributo del Co ...

