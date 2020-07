Firenze: nel cortile di Palazzo Medici Riccardi l’Orchestra da Camera Fiorentina suona Astor Piazzolla (Di martedì 28 luglio 2020) Alla fisarmonica e al bandoneon c'è Mario Stefano Pietrodarchi, vincitore di importanti concorsi e concertista di fama internazionale Leggi su firenzepost

FIRENZE – Nel cortile di Palazzo Medici Riccardi, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, l’Orchestra da Camera Fiorentina dedica un concerto ad Astor Piazzolla. Sul podio Giuseppe Lanzetta, mentre il ruolo ...

Pitti, la storia e l’attenzione verso l’infanzia

Da oltre sei secoli Firenze è la culla dei diritti per l’infanzia, della tutela della loro salute, istruzione. L’esempio viene dalla fondazione dello Spedale degli Innocenti oggi Istituto degli Innoce ...

