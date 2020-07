Firenze. Credito e imprese, voucher a fondo perduto per abbattere i costi delle garanzie (Di martedì 28 luglio 2020) Contributi a fondo perduto per abbattere i costi delle operazioni di garanzia e facilitare l’accesso al Credito delle imprese toscane. La giunta regionale ha deciso, su proposta dell’assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo che ha lavorato di concerto con l’assessore al bilancio Vittorio Bugli, di riaprire il bando nell’ambito della legge regionale 73/2018, “Garanzia Toscana”, per la concessione di voucher a beneficio di micro, piccole e medie imprese e anche dei professionisti con sede in Toscana. I voucher saranno finanziati grazie al fondo regionale di garanzia con una prima dotazione di oltre 8 milioni di euro. “E’ ... Leggi su laprimapagina

A Firenze in molti utilizzano la bici per spostarsi tra le strade ... Il costo aggiuntivo sarà prelevato direttamente dal tuo portafoglio o direttamente dalla carta di credito e potrà variare a ...

Poste Italiane è da sempre attenta alla sicurezza di clienti e dipendenti che quotidianamente frequentano gli Uffici Postali. Anche grazie allo sforzo costante e all’impegno quotidiano dell’Azienda in ...

