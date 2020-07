Fiorentina-Bologna: probabili formazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Domenica, nel turno 37 del campionato di seriea A, si giocherà Fiorentina-Bologna.Il calcio d’inizio è previsto per le 21.45 di mercoledì 29 luglio. La partita si giocherà all’Artemio Franchi in Firenze. Fiorentina che è reduce dalla discussa sconfitta per 2 a 1 contro la Roma. I viola sono matematicamente salvi anche se il tecnico Iachini vuole terminare al meglio la stagione per cercare di convincere la dirigenza a restare anche la prossima stagione. I risultati della Fiorentina non sono stati quelli previsti nonostante gli investimenti della nuova proprietà. Bisogna dare merito a Iachini però di essere riuscito a salvare una squadra che al suo arrivo aveva vinto solo due volte in 11 partite di campionato. La salvezza quindi non è stata facile da ... Leggi su sport.periodicodaily

