Fiorentina-Bologna, Mihajlovic: “Prossimo anno obiettivo Europa. Alla Viola brutti ricordi, svelo perché” (Di martedì 28 luglio 2020) "Io non gioco per pareggiare, puntiamo ai 52 punti".Parola di Sinisa Mihajlovic. Dopo il successo casalingo ottenuto contro il Lecce con il risultato di 3-2, il tecnico dei rossoblù ha detto la sua in conferenza stampa sul prossimo impegno di Serie A. I felsinei affronteranno, in occasione della trentasettesima giornata, la Fiorentina di Beppe Iachini. Alla vigilia della sfida contro i toscani l’allenatore serbo ha parlato, in particolare, del rendimento stagionale della sua compagine: "Ringrazio i giocatori e lo staff perché è il secondo anno di fila che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Prossimo step è quello di cui parliamo da un po’, dobbiamo passare da lottare per una salvezza tranquilla a lottare per ... Leggi su mediagol

